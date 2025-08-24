Türkiye Kick Boks Federasyonu, Milli Takım Antrenörü Sertaç Sağır’ı Federasyon Sportif Alt Yapı Geliştirme Kurulu Üyeliği’ne atadı. Sağır, genç sporcuların gelişimine katkı sunmaya devam edecek.BURSA (İGFA) - Türkiye Kick Boks Federasyonu, başarılı çalışmalarıyla tanınan Milli Takım Antrenörü Sertaç Sağır’ı, Federasyon Sportif Alt Yapı Geliştirme Kurulu Üyeliği görevine getirdi.

Atama, Federasyon Başkanı Salim Kayıcı’nın onayıyla gerçekleşti.

Aynı zamanda Kick Light Gençler Teknik Kurul Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Sağır, kick boks camiasında uzun yıllardır hem antrenör hem de yönetici olarak hizmet veriyor.

Yeni görevine ilişkin açıklama yapan Sertaç Sağır, “Sayın Başkanımız Salim Kayıcı’ya ve değerli yönetim kuruluna bu kıymetli görevlendirme için teşekkür ediyorum. Ülkemiz kick boksuna hizmet etmeye ve özellikle genç sporcularımızın altyapı gelişimine katkı sunmaya büyük bir azimle devam edeceğim” dedi.