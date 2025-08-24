Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Yaz Spor Okulları, çocuklara hem eğlenerek hem de öğrenerek zaman geçirme fırsatı sunarken, yüzme branşında dördüncü dönem tamamlandı.BURSA (İGFA) - Çocukların yaz tatilinde hem spor yapma hem de eğlenme fırsatı bulduğu Yaz Spor Okulları kapsamında yüzme eğitimlerini tamamlayan minikler sertifikalarını aldı.

Haftanın 4 günü olmak üzere 2 hafta eğitim verilen yüzme çalışmalarında çocuklar, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Fethiye, Mihraplı, Kestel ve Gürsu Yüzme Havuzları’nda sporla buluşma imkanı buldu. Yüzme kurslarında 6-13 yaş aralığındaki çocuklar eğitim alırken, minik kulaçlar dönem sonunda sertifikalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin modern tesislerinde deneyimli antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları’nda yüzme branşının son dönemi ise 26 Ağustos-5 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.