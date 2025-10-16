Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin Gazze için başlattığı yardım kampanyasının açılışını yapan Başkan Ahmet Metin Genç, bütün vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti. Harçlıklarını ve kumbaralarını bağışlayan çocuklar herkesi duygulandırdı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 'Gazze'ye umut ol' adlı yardım kampanyası başlattı.

Kampanyanın açılışını yaparak ilk bağışları kabul eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Gazze’deki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için Türk milleti olarak sonuna kadar yanlarında olacağız” dedi. Başkan Genç, “7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Filistinli kardeşlerimiz, bir katliam ve soykırım yapan katil İsrail devletinin zulmü altında. 2 yılı aşkın bir sürede yaklaşık 68 bin Filistinli kardeşimiz katledildi ve sayısını bilmediğimiz kadar kardeşlerimiz de kayboldu ya da yaralandı.

Sürecin başından beri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın her yerinde ve bütün platformlarda bunun bir savaş olmadığını, katliam ve soykırım olduğunu tek başına haykırmıştır. Oradaki kardeşlerimizin sesi ve umudu olmuştur. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza sürecin bu şekilde noktalanmasına kadar verdiği emek, sağladığı katkı ve Türk milleti adına ortaya koyduğu kararlı irade nedeniyle çok teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

HERKESİ GAZZE’YE UMUT OLMAYA DAVET EDİYORUM

Bütün vatandaşları Gazze'ye yardım kampanyasına destek vermeye davet eden Başkan Genç, şunları söyledi: "Türk milleti olarak başından beri olduğu gibi Filistinli kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kardeşlerimize el uzatmak için adeta seferberlik halindeyiz. Trabzonlu kardeşlerimiz de bu olağanüstü durumlarda duyarlıdır. Bunu hemşehrilerimiz depremde de gösterdi, burada da gösterecektir. Büyükşehir Belediyesi olarak yardım kampanyası başlattık. Bütün hemşehrilerimiz, hemen yoğun katılım gösterdiler. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu aşamaya kadar da Hayrat Vakfımız ile yaptığımız bir kampanya var ve şu anda 10 TIR tamamlandı. Haftaya Perşembe günü bu yardımlarımız yola çıkacak. Bütün hemşehrilerimizi, STK’larımızı, esnaflarımızı ve siyasi partilerimizi bu kampanya ile Gazze’nin umudu olmaya davet ediyorum. Kış yaklaşıyor, oradaki kardeşlerimiz evsiz. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' inancına mensubuz. İnancımızın ve medeniyetimizin bize yüklediği sorumluluk var. Bu sorumluluğu yerine getirmek için Trabzon’dan büyük kararlılıkla bu kampanyayı başlatıyoruz, hayırlı olsun.”

HAMAMİZADE VE HANİFE HATUN CAMİSİNDE YARDIMLAR KABUL EDİLECEK

Başkan Genç, “Şu anda yoğun bir şekilde yardımları alıyoruz. Biz şu anda acil ihtiyaç olarak çocuk bezi, çocuk maması, konserve, battaniye, çadır ve temel gıda malzemeleri talep ediyoruz. Vatandaşlarımızın bu konulara daha çok katkı verebilirler. İkinci el, kullanılmış malzeme istemiyoruz. Yeni olan malzemelerle kardeşlerimizin yanında olalım. Alternatif olarak Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde ve Pazarkapı’da bulunan Hanife Hatun camimizin bulunduğu alanda yardımları kabul edeceğiz. İnşallah Gazze’deki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için Türk milleti olarak sonuna kadar yanlarında olacağız. Onların bu direnişi ve 68 bin şehit, belki yeni dünya düzeninin kurulmasına da katkı olacaktır. Bu düzenin kurulmasında daha önce hem inandığı hem de medeniyetinin yüklediği sorumluluğu yeryüzünde uygulayan Türk Milletini yeniden dünyanın beklediğini düşünüyorum. O direnişi sergileyen kahraman kardeşlerimizi de kutluyorum. Hepsi sağ olsun, var olsun. Sonuna kadar Türk milleti ve Türk devleti yanlarında olacak” dedi.

MİNİK YÜREKLER DUYGULANDIRDI

Yardım kampanyasına 11 yaşındaki Hiranur Korkmaz harçlığını, 4 yaşındaki Kerem ve 7 yaşındaki Defne Önal kardeşler ise kumbaralarını bağışladı. Başkan Genç minik yüreklere, duygulandıran yardımları için teşekkür etti. 77 yaşındaki Hüseyin Uçar ve özel gereksinimli Davut Çoban kumanya yardımında bulunurken Kemeraltı esnaflarından İsmet Bayrak ise topladığı sadakalar ve kıyafetler ile kampanyaya destek verdi.