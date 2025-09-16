Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki estetik dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.TRABZON (İGFA) - Kahramanmaraş Caddesi’nde başlatılan cephe sağlıklaştırma projesinin ardından, kentin en yoğun bölgelerinden Uzun Sokak ve Taşbaşı mevkiinde de uygulama aşamasına geçildi. 6 Ekim’de ihalesi yapılacak projeyle, toplam 1.730 metrelik hat üzerinde yer alan 137 binanın cepheleri yenilenecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Uzun Sokak’ta 115, Taşbaşı mevkiinde ise 22 binanın cephe sağlıklaştırması gerçekleştirilecek. Proje, bölgeye modern bir görünüm kazandırmayı ve kent estetiğini güçlendirmeyi hedefliyor.

DAHA ESTETİK BİR GÖRÜNÜM

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Trabzon’umuzun merkezinde estetik açıdan bütünlüğü sağlamak, tarihi dokuyu koruyarak daha modern bir şehir kimliği kazandırmak için cephe sağlıklaştırma çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Bu projeyle hem yaşam kalitesini artırmayı hem de turizm potansiyelini güçlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Projenin ihalesi 6 Ekim tarihinde yapılacak. Başkan Genç, “Trabzon’umuzun marka değerine katkı sunacak bu projeyi en kısa sürede tamamlayarak şehrimizi daha düzenli, daha estetik ve yaşanabilir bir görünüme kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.