TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları başarıları ile gururlandırmaya devam ediyor. 28–31 Ağustos tarihlerinde Sırbistan’da düzenlenen Multi Avrupa Oyunları Tekvando Şampiyonası’nda 45 kiloda Nuri Nisir birinci olurken 41 kiloda İpek Azra Kaya ikinci oldu.

Ayrıca yine; Muhammet Egemen Parmak, 26-31 Ağustos 2025 tarihlerinde Kars’ta düzenlenen Muay Thai Minik-Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda, Yıldız Erkekler 40 kilo kategorisinde birincilik madalyasının sahibi oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sporcularımızın ulusal ve uluslararası alanda gösterdikleri başarılar şehrimizin sporuna büyük katkı sağlamaktadır. Başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz. Spora olan katkılarımız artarak devam edecek."