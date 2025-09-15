Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 3. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, sahasında Güneysuspor’u 34-32 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.TRABZON (İGFA) - Beşirli Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma, büyük bir heyecana sahne oldu.

Maçın ilk yarısı 17-17’lik eşitlikle tamamlanırken, iki takım da oyundan kopmadan mücadeleye devam etti. İkinci yarıda daha istekli bir performans sergileyen Trabzon ekibi, üstünlüğü ele geçirdi. Güneysuspor’un farkı kapatma çabaları sonuç vermedi ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor sahadan 34-32 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligdeki ilk 3 puanını hanesine yazdıran Trabzon temsilcisi, puan cetvelinde 6. sıraya yükseldi. Takım, önümüzdeki hafta oynayacağı zorlu Beşiktaş deplasmanında da galip gelerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.