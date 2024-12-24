Bursa’da 2009 yılından beri “Benliği ve bencilliği bırakarak ortak payda insanlık için düşünelim” anlayışıyla 56 ilde ve 23 ülkede faaliyet gösteren TR Düşünce Kulübü’nün genel başkanlığına yeniden Ercan Yakut seçilerek güven tazeledi.BURSA (İGFA) - 56 il ve 23 ülkede temsilciliği bulunan ve 15 yılını geride bırakan TR Düşünce Kulübü 21 Aralık tarihinde Merinos AKKM Hüdavendigar Salonunda 6. Olağan Genel Kurulunu yoğun katılımla gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mehmet Yüce’nin divan başkanlığındaki genel kurulda katılımcı protokolün konuşmaları sonrasında yapılan seçimlerde mevcut başkan Ercan Yakut güven tazeledi.

Düşünce Kulübü olarak bugüne kadar birçok çalışma yaptıklarını belirten Başkan Yakut, 2027 kongresinde bir adayın değil, en az üç adayın olduğu bir kongrede buluşmak dileğiyle kendisine gösterilen teveccühe teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Mutlu Önder ise kulübün hizmetlerinin Turkiye sınırlarını aştığını ifade ederek yönetim kurulunu tebrik etti.

Ercan Yakut başkanlığındaki 25 kişilik yeni yönetimde, Abdullah İnce, Aydın Samast, Cevriye Koç Selova, Fatih Okumuş, Gülay Reşitoğulları, Hilal Bıçak, İrfan Şengül, İsmail Gerim, Kübra Güler, Mahmut Çiftçi, Mehmet Arif Nurdağ, Mehmet Er, Mehmet Nedim Kurum, Mehmet Türker, Mustafa Bayrak, Mücahid Veysel Aydın, Necati Turan, Nurcan Sözer, Ömer Abdullah Aydın, Ömer Cihat Bay, Semih Öz, Servet Taşdelen ve Sevil Göksel.

Yeni dönem Denetleme Kurulu; Aşkın Doru, Mete Özdemir, Divane Solmaz, Nuri Bilgin ve Serhat Yenice’den oluşurken, Mehmet Karamanlı, Aydın Özdemir, Mahmut Turan, Zekeriya Kurtuluş ve Ramazan Çiçek Disiplin Kurulu’nu oluşturdu.