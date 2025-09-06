Avrupa Birliği Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vilcinskas, IPA II Hibe Programı kapmasında gerçekleştirilen “Toplu Taşıma Akıllanıyor” projesi için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.DENİZLİ (İGFA) - Avrupa Birliği Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vilcinskas ve IPA II Hibe Programı’ndan sorumlu Akif Türel, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile bir araya gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Belediye binasında gerçekleşen görüşmenin ardından heyet, Çınar Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanacak Avrupa Hareketlilik Haftası 2025, bu yıl “Herkes İçin Hareketlilik” temasıyla gerçekleştirilecek. Başkan Çavuşoğlu, basın açıklamasında haftayı hep birlikte karşılamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Bu tema bizlere ulaşımın yalnızca bir noktadan diğerine gitmekten ibaret olmadığını; aynı zamanda eşitlik, erişilebilirlik, kapsayıcılık ve yaşam kalitesi anlamına geldiğini hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.

“Yürüyen insanların sayısını artırmak için çalışmaya devam ediyoruz”

Basın açıklamasında toplu taşımanın öneminin altını çizen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Umuyoruz ki bu iş birliğimiz, gelecekte daha güzel günlerin de müjdecisi olur. Avrupa Hareketlilik Haftası ile başladığımız bu yolculuğu daha ileriye taşımak için çaba sarf ediyoruz. Özellikle Denizli ulaşımın geliştirilmesi ve yürüyen insanların sayısının artması için çalışmalarımızı her geçen gün artırıyoruz. Toplu taşımanın daha etkin kullanılması için geçtiğimiz haftalarda bir karar aldık. Yaklaşık 1,5 kilometrelik toplu taşıma için öncelikli yol uygulamasını başlattık. Bu kapsamda bir şeridi tamamen toplu ulaşıma ayırdık. Bu proje için yapılması gereken her adımı atıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Toplu taşımayı öncelik haline getiren bir şehir yaratmayı hedefliyoruz”

Konuşmasının devamında Denizli’nin yürümeyi öncelik haline getiren bir şehir olmasını hedeflediklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, “Biz istiyoruz ki bu şehirde yaşayan hemşehrilerimiz toplu ulaşımı, yürümeyi ve bisiklete binmeyi öncelik haline getirsin. Bu iş birliğiyle hem karbon salınımını azaltıyor hem doğayı koruyor hem de şehirdeki trafik yükünü hafifletiyoruz. Hemşehrilerimizle birlikte toplu taşımayı ve yürümeyi öncelik haline getiren bir şehir yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

“Öncelikli yol projesi Denizli için çok iyi bir başlangıç”

Basın açıklamasında konuşmalarını gerçekleştiren Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vilcinskas, toplu taşıma yolu projesinin Denizli için çok iyi bir başlangıç olduğunu ifade etti. Akıllı otobüsler sayesinde alınacak verilerle birlikte projenin daha ileri bir seviyeye çıkacağını belirten Vilcinskas, “Toplu taşıma yolu, Denizli için çok iyi bir başlangıç. Toplu taşımalardan elde edilecek verilerle proje daha da geliştirilebilecek ve Denizli yakın gelecekte sürdürülebilir ulaşımı sağlayan şehirler arasında yer alacak. Denizli çok değerli bir pozisyonda ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir şehir. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Belediye Başkanı ile yürüttüğümüz ortak çalışma kapsamında, yeni otobüslerde yolcu verilerinin kaydedilmesiyle projenin daha da ileri bir seviyeye taşınacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vilcinskas, Avrupa Hareketlilik Haftası 2025 kapsamında giydirilen otobüsle hatıra fotoğrafı çekildi.

“Denizli’de Toplu Taşıma Akıllanıyor” projesi nedir?

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği Delegasyonu ile birlikte yürütülen IPA II kapsamında hayata geçirilen “Denizli’de Toplu Taşıma Akıllanıyor” projesi çerçevesinde yolcu bilgilendirme sistemleri yaygınlaştırılacak. Proje kapsamında, tüm otobüsler Bluetooth anteni, ekranlar ve Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Trafik Kontrol Merkezi ile iletişim kuracak konum belirleme ekipmanlarıyla donatılacak. Bu iyileştirmeler, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sefer süreleri, durak bekleme süreleri ve güzergâh performansı gibi anonim operasyonel verileri toplamasını sağlayacak. Bu veriler, güzergâh ve sefer saatlerini optimize etmek, güvenliği artırmak, yakıt tüketimi ve emisyonları azaltmak ve yolcu deneyimini geliştirmek için kullanılacak. Bu operasyonel analiz kapsamında yolcuların kişisel verileri toplanmayacak. Bunun yanı sıra akıllı durakların inşası da devam ediyor. Mevcut 10 durağa ek olarak 85 otobüs durağı yolcuların seyahatlerini daha iyi planlamalarına yardımcı olacak yolcu bilgilendirme sistemiyle yenilenecek.