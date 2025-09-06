İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan özel bir seçki olan “İstanbul’un Resmi” ve karikatürist Latif Demirci için hazırlanan retrospektif “Yazan-Çizen Latif Demirci” sergileri Antalya Kültür Sanat’ta (AKS) sanatseverlerle buluştu.ANTALYA (İGFA) - Sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği sergilerini farklı şehirlerimizdeki izleyicilerle buluşturmayı sürdüren İş Sanat’ın iki sergisi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı’na bağlı Antalya Kültür Sanat’ta (AKS) izleyicilerin beğenisine sunuldu.

İstanbul ve Ankara’da yaklaşık 200 bin sanatsevere ulaşan “İstanbul’un Resmi” ve “Yazan-Çizen Latif Demirci” sergileri 6 Eylül-19 Ekim 2025 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Sözen: “Sergilerimiz, Antalya’nın kültürel yaşamına renk katacak”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, sergilere ilişkin değerlendirmesinde, “Antalya gibi turizm açısından çok kıymetli bir şehrimizde, daha önce İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirdiğimiz ‘İstanbul’un Resmi’ ve ‘Yazan-Çizen Latif Demirci’ sergilerini Antalya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile açmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. AKS, Antalya’nın kültür sanat yaşamı için çok değerli bir merkez. Sergilerimizin bu önemli merkezde ziyaretçilerle buluşması, Antalya'nın kültürel yaşamına renk katması bizi çok mutlu ediyor. Bugüne kadar toplam 200 bine yakın kişi tarafından ziyaret edilen bu sergilerimizin Antalya’da da hem yerli hem yabancı çok sayıda ziyaretçi ile buluşacağına ve çok ilgi göreceğine eminim. Tüm Antalyalıları AKS'ye, sergilerimizi ziyaret etmeye bekliyoruz. Tarihi Yarımada’dan Adalar’a İstanbul’un güzelliklerini, manzaralarını, sokaklarını farklı ressamların gözünden bambaşka detaylarla Antalya’da görmenin ilgi çekici bir deneyim olacağına; Latif Demirci’nin hafızalarımızda yer etmiş karakterleri ve eğlenceli çizimlerinin de ziyaretçilerin yüzünde tebessümler yaratacağına inanıyorum. Bu iş birliğinin gerçekleştirilmesindeki destekleri için ATSO yöneticileri ve tüm ekiplerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu tür güzel iş birliklerini, farklı merkezlerde, yeni projeler ile hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Hacısüleyman: “AKS, şehrimizin kültür ve sanat hafızasını zenginleştiriyor”

Serginin ev sahipliğini yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Antalya Kültür Sanat, bugüne kadar Picasso’dan Andy Warhol’a, Ara Güler’den Mercan Dede’ye uzanan çok özel koleksiyon sergilerine ev sahipliği yaptı. Bu sergiler şehrimizin kültür sanat yaşamına yeni ufuklar açarken, Antalya’yı yalnızca turizmin değil, aynı zamanda sanatın da merkezi haline getirdi. Bugün de İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan hazırlanan ‘İstanbul’un Resmi’ ve usta karikatürist Latif Demirci’ye adanmış retrospektif sergilerin AKS’ta sanatseverlerle buluşmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

Bu kıymetli sergiler, hem İstanbul’un eşsiz güzelliklerini ressamların gözünden bizlere yeniden keşfetme imkânı sunuyor hem de Latif Demirci’nin yarım asırlık çizim yolculuğunu sanatseverlerle buluşturuyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler, şehrimizin kültür ve sanat hayatını zenginleştiren her projeyi büyük bir değer olarak görüyoruz. Eminim ki bu sergiler, Antalya’ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekecek ve kentimizin uluslararası kültür sanat markasına katkı sağlayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm hemşerilerimizi ve Antalya’ya yolu düşen tüm misafirlerimizi sergiyi görmeye davet ediyorum.”

Şehrin ruhunu yansıtan tablolar

Cumhuriyetimizin 100. yılına bir armağan olarak 29 Ekim 2023’te kapılarını açan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Banka’nın Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan seçilen eserler ile oluşturulan farklı süreli sergilere de ev sahipliği yapıyor.

Müzenin ilk süreli sergisi “İstanbul’un Resmi”, Koleksiyon’daki çoğunluğu 20. yüzyıl ortalarına tarihlenen yaklaşık 300 İstanbul peyzajını sanatseverlerle buluşturdu. Küratörlüğünü Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun üstlendiği sergi, Tarihi Yarımada’dan başlayarak Boğaz kıyıları, Üsküdar, Kızkulesi, Haydarpaşa ve Adalar’a uzanan bir rota eşliğinde ziyaretçileri ressamların gözünden İstanbul’u keşfe davet etti.