Topkapı Kültür Parkı, yaz akşamlarını renklendiren etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Park içerisindeki amfi alanda gerçekleşecek ücretsiz etkinlikler, 15-24 Ağustos tarihlerinde her yaştan ziyaretçiye keyif dolu anlar yaşatacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı ve İBB iştiraklerinden Kültür AŞ’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen Açık Havada Yaz Şenlikleri, 24 Ağustos'A kadar Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri birbirinden keyifli etkinliklerle İstanbulluları ağırlayacak.

Topkapı Kültür Parkı’ndaki amfi alanda, konserlerden çocuk etkinliklerine, yarışmalardan film gösterimlerine uzanan bir program ücretsiz olarak ziyaretçilerle buluşacak.

ETKİNLİK PROGRAMI:

17 Ağustos Pazar

17.00 | Balon Katlama Gösterisi, Zumba Kids, Yarışmalar, Sihirbaz Gösterisi, Palyaço, Yüz Boyama ve Jonglör

19.00 | Çocuk Tiyatrosu & Gösterisi: Rumi ve Yaşlı Aslan

22 Ağustos Cuma 17.00 | Balon Katlama Gösterisi, Zumba Kids, Yarışmalar, Sihirbaz Gösterisi, Palyaço, Yüz Boyama ve Jonglör

19.00 | Yeşilçam Film Gösterimi: Bizim Aile

23 Ağustos Cumartesi 17.00 |Balon Katlama Gösterisi, Zumba Kids, Yarışmalar, Sihirbaz Gösterisi, Palyaço, Yüz Boyama ve Jonglör

19.00 | Konser: Burcu Yeşilbaş

24 Ağustos Pazar 17.00 | Balon Katlama Gösterisi, Zumba Kids, Yarışmalar, Sihirbaz Gösterisi, Palyaço, Yüz Boyama ve Jonglör

19.00 | Çocuk Tiyatrosu & Gösterisi: Uyuyan Güzel