Topkapı Kültür Parkı, yaz akşamlarını renklendiren etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Park içerisindeki amfi alanda gerçekleşecek ücretsiz etkinlikler, 15-24 Ağustos tarihlerinde her yaştan ziyaretçiye keyif dolu anlar yaşatacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı ve İBB iştiraklerinden Kültür AŞ’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen Açık Havada Yaz Şenlikleri, 15-24 Ağustos tarihleri arasında cuma, cumartesi ve pazar günleri birbirinden keyifli etkinliklerle İstanbulluları ağırlayacak.

Topkapı Kültür Parkı’ndaki amfi alanda, konserlerden çocuk etkinliklerine, yarışmalardan film gösterimlerine uzanan bir program ücretsiz olarak ziyaretçilerle buluşacak.