Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için 'Yüzde 25 İndirim Kampanyası' düzenledi. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapılacak. Başvurular 22 Eylül'de başlıyor.ANKARA (İGFA) - TOKİ, borcunu peşin ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim uygulayacağını duyurdu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, kampanyada kısmi ödeme imkânı da getirildi.

Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşların da yararlanabileceği belirtilirken, "Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek" denildi.

SON BAŞVURU 17 EKİM 2025

22 Eylül 2025 tarihi itibariyle başlayacak kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 17 Ekim'e kadar bankaya başvuruda bulunabileceği, bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacağının altı çizildi.

Kampanyadan yararlanma şartları ise şöyle açıklandı: