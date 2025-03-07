Tokat, sanayi alanında uzun süredir beklenen büyük bir yatırıma kavuşuyor. Yaklaşık 7,5 milyar lira ile hayata geçirilecek Tokat Yeşil Küçük Sanayi Sitesi'nin altyapı ve üstyapısı ekonomik yapıyı da güçlendirecek.Nurhan İçmez / TOKAT (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Sanayide Milli Atılım' sloganıyla başlatılan dönüşüm kapsamında, şehir içinde kalan sanayi sitelerinin modern altyapıya kavuşturulması için Tokat'ta büyük bir adım atılıyor. Tokat Yeni Nesil Sanayi Sitesi projesi, bu kapsamda planlanan önemli yatırımlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Tokat-Turhal Karayolu üzerindeki 540 bin metrekarelik bir alanda inşa edilecek yeni sanayi sitesi, bölgedeki sanayi esnafının daha verimli çalışmasına olanak sağlayacak.

Yeni sanayi sitesi, yerli, yenilikçi ve çevreci üretim anlayışına uygun olarak tasarlandı. Bölgede güçlü bir altyapı oluşturulacak, sanayi esnafı için daha modern ve kullanışlı çalışma alanları sağlanacak. Yeni sanayi sitesi, sürdürülebilir üretim anlayışıyla inşa edilerek uzun vadede Tokat’ın ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunacak.

Yaklaşık 7,5 milyar TL'lik yatırımın, Tokat'ın ekonomik kalkınmasına büyük katkılar sağlaması bekleniyor. Yeni sanayi sitesi, hem mevcut esnafın daha verimli çalışmasına olanak tanıyacak hem de yeni istihdam olanakları yaratarak bölgenin sosyo-ekonomik yapısını olumlu yönde etkileyecek. Sanayi sitesi tamamlandığında, birçok yeni iş alanı açılarak esnafa ve sanayi çalışanlarına daha iyi çalışma ortamları sunulacak.

İHALE SÜRECİ VE GELECEK ADIMLAR

27 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ihale sonrasında, projenin inşaat sürecine hızla başlanması planlanıyor. Yetkililer, projenin en kısa sürede tamamlanarak esnafın hizmetine sunulması için gerekli tüm adımların atılacağını belirtiyor. Şehrin ekonomik gelişimi açısından büyük önem taşıyan bu yatırım, Tokatlı sanayiciler ve esnaflar için büyük bir fırsat sunuyor.