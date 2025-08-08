TOFAŞ Basketbol Takımımızda yeni sezonu öncesi rutin sağlık kontrolleri kulübümüzün sağlık sponsoru Medicana Bursa Hastanesi’nde yerli oyuncularımızın katılımıyla başladı.BURSA (İGFA) - Yeni sezonda yenilenen kadrosuyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele verecek olan TOFAŞ’ta 2025-2026 sezonu öncesi sağlık kontrolleri başladı.

Kulübümüzün sağlık partnerliği konusunda 7. sezondur işbirliği yaptığı sponsorumuz Medicana Bursa Hastanesi’nde gerçekleştirilen kontrollerin ilk etabında yerli oyuncularımız Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Karahan Efeoğlu, Cem Küçüközkan ve Efe Postel yer aldı.

Oyuncularımızın; kardiyoloji, dahiliye, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve göz bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.

TOFAŞ Basketbol Takımımızda yeni sezon rutin check-up kontrolleri önümüzdeki günlerde diğer oyuncularımızın katılımıyla devam edecek.