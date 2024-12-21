TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 11. haftasında evinde Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. Yarın Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak ve Bein Sports Haber’den canlı yayınlanacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 11. haftasında TOFAŞ, sahasında Ankara temsilcisi Türk Telekom’u ağırlayacak.

Ligde 9 galibiyet-1 mağlubiyet ile Fenerbahçe Beko ile birlikte zirve ortağı olan Bursa ekibi, taraftarının önünde Başkent ekibini yenerek bu sezon resmi maçlardaki evindeki üst üste 10. galibiyetine imza atmayı hedeflerken; ligdeki son 4 maçını kaybeden ve 4 galibiyet-6 mağlubiyet ile 10. sırada yer alan Türk Telekom ise 18 Aralık’ta deplasmanda oynadığı Eurocup maçında Cedevita Olimpija Ljubljana’yı 74-80 mağlup etmeyi başarmıştı.

Yarın TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 11. hafta mücadelesi saat 18.00’de başlayacak. BeIN SPORTS 5 ve BeIN SPORTS Haber’den canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Kaan Büyükçil, Alper Özgök ve Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek.