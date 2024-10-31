TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup A Grubu 4. haftasında deplasmanda Keravnos’u 96-99’lık skorla mağlup ederek bitime 2 hafta kala namağlup grup liderliğini de garantiledi.BURSA (İGFA) - FIBA Europe Cup normal sezonunda A Grubu’nda yer alan TOFAŞ, 4. hafta karşılaşmasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Keravnos’a konuk oldu. Lefkoşa’daki Costas Papaellinas Arena’da oynanan mücadeleye Alex Perez, Marcquise Reed, J.J. O'Brien, Yiğitcan Saybir, Kris Bankston beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini J.J. O’Brien ile buldu. Bursa ekibi, Marcquise Reed‘in üçlükleri sonrası Kris Bankston ve Yiğitcan Saybir’in basketleriyle 4.20’de molaya 6-18 önde girse de moladan 8-0’lık seriyle dönen ev sahibi takım, 6. dakikada skoru 14-18 yaptı. Seriye Tolga Geçim’in basketiyle son veren TOFAŞ, Marcquise Reed ve Trevor Thompson ile sayılar bulsa da ilk çeyrek Josh Hagins’in üçlüğüyle 26-24 sonuçlandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci periyodun başında rakip sayılarına Alex Perez ile karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, 12. dakikada farkın 7 sayıya çıkmasını önleyemedi: 34-27. Tolga Geçim, Marcquise Reed ve Yiğitcan Saybir’in basketleriyle skoru dengelemeye çalışan Bursa temsilcisi, J.J. O'Brien ve Marcquise Reed’in sayılarıyla 18. dakikada durumu 47-42 yapsa da ev sahibi takım soyunma odasına 51-44 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreğe savunma direncini arttırarak başlayan TOFAŞ, J.J. O'Brien, Trevor Thompson ve Yiğitcan Saybir’in sayılarıyla 22. dakikada farkı 2’ye (53-51) çekti. Alex Perez’in üçlükleriyle 26.30’da 61-62 yeniden öne geçen Mavi Yeşilli takım, Kris Bankston ve Yiğitcan’ın sayıları sonrası Cem Küçüközkan’ın üçlüğüyle 27. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 63-70. Cem’in elinden bir üçlük daha bulan Bursa ekibi, çeyrek sonunda rakip sayılarına engel olamayınca son çeyreğe 75-73 geride girdi.

Dördüncü periyodun başında Alex Perez ve Marcquise Reed’in basketleri skora 78-78 denge getirirken, Yiğitcan Saybir’in pota altı basketi sonrası Alex Perez’in üçlüğü 33. dakikada TOFAŞ’ı bir kez daha öne geçirdi: 80-83. Rakip sayılarına J.J. O'Brien ile karşılık veren konuk takım, Marcquise Reed’in üçlüğüyle bitime 4.27 kala durumu 86-90 yaparken; Keravnos Landrius Horton’ın skor katkısıyla son 3 dakikaya girerken 91-90 üstün duruma geçti. Alex Perez’in üçlüğü sonrası Yiğitcan Saybir ve Marcquise Reed’in sayılarıyla bitime 27 saniye kala 96-99 üstün durumda olan TOFAŞ, son bölümde yaptığı iyi savunmayla rakibine sayı şansı tanımadı ve parkeden bu skorla galip ayrıldı.

Keravnos deplasmanında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 24 sayıyla en skorer isim olurken; Yiğitcan Saybir 20 sayı; Alex Perez 18 sayı ve J.J. O'Brien’dan 14 sayılık katkı geldi. Soğuk algınlığı geçiren Uros Trifunovic bu mücadelede forma giymedi.

Bu galibiyetle grubunda 4’te 4 yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, bitime 2 hafta kala A Grubu lideri olarak üst tura çıkmayı garantilerken; Mavi Yeşilliler; FIBA Europe Cup’ta sıradaki maçını 6 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de evinde gruptaki bir diğer Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Petrolina AEK Larnaca ile yapacak. Bursa ekibi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. haftasında ise 3 Kasım Pazar günü saat 15.30’da Bursaspor Basketbol ile karşılaşacak.