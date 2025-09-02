TOFAŞ Spor Kulübü basketbol altyapı organizasyonunda 2025-2026 sezonu teknik yapılanması belirlendi.BURSA (İGFA) - Türk basketboluna yeni yetenekler kazandırmak için çalışmalarına devam eden TOFAŞ Spor Kulübü’nün 2025-2026 sezonu altyapı organizasyonunda görev alacak antrenörler belli oldu.

Yeni sezonda da alanında uzman isimlere görev verecek olan Mavi Yeşilli kulüp, Teknik Koordinatörlüğü’nü Samir Seleskoviç; Teknik Koordinatör Yardımcılığını Ömer Kahyaoğlu’nun gerçekleştireceği altyapı organizasyonunda 8 farklı takım ile çalışmalarını gerçekleştirecek.

TOFAŞ SPOR KULÜBÜ YENİ SEZON ALTYAPI TEKNİK YAPILANMASI ŞU ŞEKİLDE;