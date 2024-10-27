Türk Hava Kurumu (THK) yamaç paraşütü ekibimiz Türk bayrağı ve "Milli Gururumuz TUSAŞ" yazılı pankartla destek uçuşu gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - THK Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç, yamaç paraşütü ekibinin destek uçuşuna ilişkin görüntüleri kurumun sosyal medya hesabından paylaştı.

Yurtnaç, yaptığı açıklamada, hain terör saldırısını kınadı ve TUSAŞ'ın her zaman yanında olduklarını söyledi.

Türk Hava Kurumu'ndan TUSAŞ'a Destek Uçuşu???????? pic.twitter.com/i9i1cznHnO — Türk Hava Kurumu (@turkhavakurumu) October 26, 2024

Başkan Vali Yurtnaç, Türk Hava Kurumu olarak Türkiye'nin havacılık sektörüne her alanda destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "TUSAŞ ile birlikte havacılık sanayisinde yer alan tüm kurumlara destek sağlamak bizim öncelikli görevimizdir. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllar içerisinde çok daha ileri gidecek ülkeler bugün Türkiye'nin dünya çapında rekabet edebilen gücünü gördüler. Ümit ediyorum ki bundan sonra böyle saldırılar olmasın. Kıskanılan bir Türkiye geliyor ve bu Türkiye'nin ayak sesleridir. Ama bir daha böyle bedeller ödemek istemiyoruz. Gerekli tedbirleri de ilgili birimlerimiz alacaktır" diye konuştu.