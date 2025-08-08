22 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşecek Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) olağan genel kurul seçimlerinde başkan adayı olan Murat Şahinler kimdir?TETSİAD Başkan Adayı Murat Şahinler Kimdir?

Murat Şahinler, 31 Mart 1971 tarihinde İstanbul’da doğdu. İş dünyasında uzun yıllardır aktif bir rol üstlenen deneyimli iş insanı, evli ve üç çocuk babasıdır.

Türkiye’nin köklü firmalarından biri olan ve temelleri 1955 yılında atılan Hefa Group’un yönetim kurulunda yer alan Murat Şahinler, şirketin büyüme ve gelişiminde önemli katkılarda bulunmuştur. Ağabeyi Fatin Şahinler ile birlikte 1989 yılında tekstil sektöründe faaliyet gösterecek Fayteks firmasını, 1992 yılında ise Hefa Suni Deri fabrikasını kurarak sanayicilik yolculuğunda önemli adımlar atmıştır.

1996 yılında Hadımköy’de yeni bir suni deri üretim tesisi açarak önceki tesisten daha büyük bir alanda yeni üretim ekipmanları ile üretime devam edildi. 2013 yılında ise Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde Hefa Boyahane ve Kumaş Üretim Tesisi’ni faaliyete geçirmiştir. Bugün Hefa Group çatısı altında toplam 36.500 metrekarelik kapalı alanda, suni deri üretimi ile kumaş üretimi ve boyamasını yapan iki ayrı fabrika faaliyet göstermektedir. Ayrıca Fayteks Satış Mağazası ve Showroom’u aracılığıyla hem toptan hem de perakende satış yapılmaktadır.

Sürdürülebilirliğe büyük bir önem veren Murat Şahinler, 2024 yılında Şanlıurfa Eyyübiye’de 150.000 metrekare arazi üzerinde 11.5 MWp güce sahip ilk GES projesini Hefa Group çatısı altında hayata geçirmiştir.

Murat Şahinler, halen Fayteks Suni Deri ve Tekstil San. Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Hefa Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Kuruluşundan bu yana Türkiye genelinde geniş bir satış ağına sahip olan şirket, bugün 23 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Aynı zamanda sektörel sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlenen Murat Şahinler, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.