İbrahim Afşar,Tespihle meşguliyetim önceleri amatörce başladı,daha sonra Koleksiyon yapmama vesile oldu.Tespih merakım bir süre sonra elde ettiğim kehribar malzemeleri ünlü bir ustaya kendi istediğim şekilde yaptırıp , alıp satmaya başladım.

Eline geçen Kuka,Kehribar gibi kaliteli malzemeleri özel bir ustaya istediği şekil ve özel bir işçilikle yaptıran İbrahim Afşar benim yaptırdığım tespihler piyasa bellidir.Güzel malzemeler sanatla birleşince Tespihler daha değerli oluyor.

Tespihlerden bahsederken,önemli olan bu işi sanat olarak anlatabilmemiz. Bendeki tespihlerin çoğu el işçiliği ve bu tespihleri hem koleksiyon yapıyor hem de meraklısına satıyorum.

Tespihlerin hepsinin ayrı bir dünyası, ayrı bir dili ve çok çeşidi var.Tespih merakımın yanı sıra bıçak,kılıç gibi malzemelerde benim ilgi alanıma giriyor .

Tespih çeşitlerini sorduğumuzda ,çok çeşit olduğunu ,genelde Kehribar ,,Oltu Taşı ,Kuka ,Gümüş ,Yeşim Taşı ,Kore Yeşimi ,Sedef ,Kantaşı ,Doğal taş,Kazaziye,Sıkma kehribar,Damla kehribar,Mercan,Uçak camı türü tespihlerle ilgileniyorum.

Afşar,Tespih İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar, tespih yerine parmaklarını kullanmaktaydı. İlk kez tesbihin Hz. Ebubekir'in döneminde kullanıldığı tahmin ediliyor. Tespih çekmek daima namazın tamamlanması için en önemli ayrıntılardan birisi olarak kabul edilmiştir. Tabi ki şimdilerde aksesuar ve takı olarak da tercih ediliyor dedi.