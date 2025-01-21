Hakimler ve Savcılar Kurulu, terfi sürelerini dolduran hakim ve savcıları açıkladı. HSK kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre terfi süreçlerini tamamlayan adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet başsavcıları ve savcıların isimleri de netleşti.

HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarını belirten listelere ulaşmak için tıklayabilirsiniz