Her yıl TEKNOFEST’te farkını ortaya koyan Selçuklu Gençlik Meclisi, bu yıl da Milli Teknoloji Hamlesi ilkesiyle geliştirdiği tüm projeler ve kazandığı ödüllerle stantta yerini aldı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025 İstanbul’da projeleri ve ödülleriyle yer alan Selçuklu Gençlik Meclisi emin adımlarla yürüyor.KONYA (İGFA) - Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025 İstanbul’da projeleri ve ödülleriyle yer alan Selçuklu Gençlik Meclisi geleceğe emin adımlarla yürüyor. Yoğun ilginin olduğu Selçuklu Belediyesi standına Baykar Yönetim Kurulu ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır da ziyaret gerçekleştirdi.

Festivalde oldukça yoğun ilgi alan Selçuklu Gençlik Meclisi standına Baykar Yönetim Kurulu ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar ziyarette bulunarak projeleri gençlerden dinledi.

T3 Vakfı’nın organizasyonlarıyla 2018 yılından bu yana gerçekleştirilen TEKNOFEST yarışmalarında yine Selçuklu Gençlik Meclisi ile yerlerini aldıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, tüm gençler ve teknoloji tutkunlarının artık Türkiye’nin geldiği noktayı gördüğünü ifade ederek, "Tabii çok sayıda kategoride gençlerimiz burada yarışmalara katılarak aslında kendilerini denemiş oluyor. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak gençlerimize bu alanda destek veriyoruz" dedi.

Selçuklu Gençlik Meclisi Standı'nda geçen yıl ve bu yıl yarışmaya katılan birden fazla sürü ajanından oluşan eşgüdümlü olarak otonom görevlerini yerine getirebilen sürü drone projesi ile GPS ve Kamera güdümlü, yapay zekâ destekli İHA ile senkronize çalışabilen İnsansız deniz aracı projesi, Yapay zeka destekli, dost düşman ayrımı yapabilen hareketli hedefleri takip edip imha edebilen hava savunma sistemi, zorlu arazi koşullarında seri hareket kabiliyetine sahip kara aracı sergilendi.