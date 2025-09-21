İzmirli bisikletseverler, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen “Herkes İçin Hareketlilik” temalı “Birlikte Pedallıyoruz” etkinliğinde buluştu. Konak Atatürk Meydanı’nda bir araya gelen bisikletliler, 7,5 kilometre bisiklet sürerek parkuru İnciraltı Kent Ormanı’nda tamamladı.İZMİR (İGFA) - Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, kentsel hareketlilik için farkındalığın artırılması amacıyla çok sayıda etkinliğe sahne oluyor. Bu yıl "Herkes İçin Hareketlilik" temasıyla kutlanan Avrupa Haraketlilik Haftası'nda, geliri, konumu, cinsiyeti veya yetenekleri ne olursa olsun herkes için erişilebilir, uygun fiyatlı, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım vurgusu öne çıktı.

Hafta kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonu ile kentte “Okula Pedallıyoruz” ve “İşe Bisikletle Gitme” gibi çeşitli etkinlikler yapıldı. “Birlikte Pedallıyoruz” etkinliği ise renkli görüntülere sahne oldu. Konak Atatürk Meydanı’nda toplanan yaklaşık 200 bisikletli, ısınma hareketlerinin ardından 7,5 kilometre boyunca bisiklet sürdü. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Haydar Aliyev Bulvarı’nı geçerek İnciraltı Kent Ormanı’na varan bisikletliler, burada DJ performansı eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Her yaştan bisikletlinin katıldığı sürüş etkinliğinde, İzmir’in sevilen bisiklet paylaşım sistemi BİSİM’ler de yollardaydı.

GÖREN VE GÖRMEYENLER BİRLİKTE PEDALLADI

Sürüş etkinliğine Eşpedal Derneği üyesi olarak katılan Nurçin Altun, "Gören ve görmeyenler olarak tandem bisiklet kullanmaktan büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Gören arkadaşımız bisiklet sürerken görmeyen arkadaşına yolu tanıtıyor. Biz de bugün bu etkinliğe katılma kararı aldık. Bu tür etkinlikler aynı zamanda sosyalleşmemizi de sağlıyor. Özellikle görmeyen arkadaşların tandem bisiklet kullanmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Tandem bisiklet süren görme engelli Serkan Samancılar, “Avrupa Hareketlilik Haftası'nda tandem bisiklet sürmek için etkinliğe katıldık. Hareket, yaşam biçimi olmalı. Sadece bugüne özgü olmamalı. Bisiklet sürmek, vücudun dinç olmasını sağlıyor. Bisiklet bütün kasları çalıştırıyor" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE BİSİM JESTİ

Bu arada etkinliğe arkadaşları Ecem Akkurt ve Nida Karabela ile katılan Nazlı Yaren Afacan, "Biz Dokuz Eylül Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler olarak bu etkinliğe katılmak istedik. Etkinlik duyurusu sosyal medyadan karşımıza çıktı ve çok hoşumuza gitti. Bu tür etkinlikleri deneyimlemek istediğimiz için katılmayı tercih ettik. Başka şehirden geldiğimiz ve burada bisikletimiz olmadığı için sosyal medyadan yetkililere ulaştım ve bize bisiklet sağladılar. İzmir'de ilk senemiz ve ilk defa BİSİM'i deneyeceğiz" ifadelerini kullandı.