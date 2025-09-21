Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya’da çeşitli programlara katılarak tarım, sanayi ve fidancılık sektörlerini değerlendirdi. AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, “Şehrimize gösterdiği ilgi ve desteklerden dolayı Sayın Bakanımıza hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’da bir dizi programlara katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ziyaretlerine KEFEK Başkanı ve Milletvekili Çiğdem Erdoğan, milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Murat Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe başkanları ve partililer eşlik etti.

Karasu'da ÇEKOK işletmesinde kivi hasadına katıan, Arifiye Fidancılık İşletmesi'nde fidancılık sektörü ile ilgili bilgiler alan Bakan Yumaklı, Sakarya Valiliği'ndeki Vali Rahmi Doğan'dan da tarımsal yatırımlar hakkında bilgiler aldı. Sektör temsilcileriyle tarım, orman ve su alanındaki projeleri değerlendiren Bakan Yumaklı, Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde de Ballıkaya Barajı isale hattının ilk kısmı için ihale müjdesi vererek, Çamdağı Barajı ve dere ıslah çalışmalarını paylaştı.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya’nın ürün desenine eklenen kivinin çiftçimizin gelir kapısı olduğunu ve ihracatı büyüttüğünü ifade ederken, MHP Sakarya İl Başkanlığı ziyaretinde ise Cumhur İttifakı’nın gücüyle Sakarya için güzel işler imza atılacağını belirtti. Tever, Bakan Yumaklı'nın yatırımları ve desteklerinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Sakarya’yı tarım, sanayi ve üretimde daha güçlü bir noktaya taşıyacağız. Çiftçilerimize ve sanayicilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.