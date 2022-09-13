Bayburt Özel İdare Spor Teknik Sorumlusu Kurşunlu, Çarşamba günü Genç Osman Stadyumunda mücadele edecekleri Menemenspor maçı öncesi antrenman sahasında takımla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugünkü yaptığımız antrenman sonrasında yarınki Menemenspor maçının kampına gireceğiz. Sezonun ilk üç haftasını geride bıraktık, bu maçlarda istemediğimiz sonuçları alarak puansız kapattık. Sezona geç başlamamızın verdiği açığı kapatmamız için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Mememespor maçında alacağımız puan veya puanlarla takımımızın özgüven kazanmasını ve önümüzdeki haftalarda alacağımız puanlarla da üst sıralara çıkmayı hedefliyoruz. İnşallah yarın seyircimizin de desteği ile sahadan üç puanla ayrılmak istiyoruz.” dedi.

Çarşamba günü (yarın) Genç Osman Stadyumunda oynanacak olan maç saat 15.30 da başlayacak.