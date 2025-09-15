Tofaş Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 25.’si düzenlenecek Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nın biletleri Biletix’te satışa çıktı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yapacağı turnuva bu yıl 18-20 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Turnuvaya ev sahibi TOFAŞ Basketbol Takımı’nın yanı sıra Trabzonspor Basketbol, Aliağa Petkimspor ve Mersin Spor takımları katılacak.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş’ın anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen organizasyon, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda spor severlere yeni sezon öncesi basketbol şöleni yaşatacak.

Basketbol Süper Ligi ilk hafta maçları öncesi son prova niteliğini bu önemli turnuvanın biletleri Biletix.com’dan online olarak satışa sunulurken, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesi turnuva boyunca saat 11.00’den itibaren açık olacak.

İl Güvenlik Kurulu kararı gereği turnuvadaki tüm karşılaşmalar için ayrı ayrı, maçlık bilet satışı yapılacak.

Ayrıca 18-19-20 Eylül tarihlerinde (11.00-20.00 saatleri arasında) bilet gişesinden; 2025-2026 sezonu fiziki kombine satışları da gerçekleştirilecek olup, yeni sezon kombineleri turnuvadaki tüm maçlarda geçerlidir.