Türkiye Yelken Federasyonu’nun (TYF) Urla’daki 2025 Ödül Töreni’nde Tekirdağ yelken camiası damga vurdu. Antrenör Berk Uzel, hakem Hüseyin Ergin Özdem ve genç sporcular Ahmet Arel Barut ile Rüzgar Uzel ödülleri topladı. Tekirdağ, yelken sporunda marka şehir olma yolunda ilerliyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Yelken Federasyonu’nun (TYF) İzmir Urla’daki tesislerinde düzenlediği 2025 Ödül Töreni’nde Tekirdağlı yelkenciler, antrenör ve hakem kategorilerinde elde ettikleri başarılarla göz doldurdu. Törende, Tekirdağ Yelken Spor Kulübü’nün yetiştirdiği isimler ödüllerle onurlandırıldı.

BERK UZEL’DEN ANTRENÖRLÜKTE ZİRVE

Türkiye’de sadece iki kişinin sahip olduğu 4. kademe 2. seviye antrenörlük belgesiyle Tekirdağ’ı temsil eden Berk Uzel, Avrupa’da ödül kazanan sporcular yetiştirerek büyük bir başarıya imza attı. Tekirdağ Yelken Spor Kulübü’nde gençlere rehberlik eden Uzel, Türkiye’nin en fazla ödül alan sporcularını yetiştiren antrenörler arasında yer alarak gurur kaynağı oldu.

HÜSEYİN ERGİN ÖZDEM’E HAKEMLİK ONURU

TYF Tekirdağ İl Temsilcisi ve saygın hakemlerden Hüseyin Ergin Özdem, ulusal ve uluslararası yarışlardaki profesyonel hakemlik performansı ve yelken sporuna katkılarıyla ödüle layık görüldü. Özdem, Türk yelken camiasında örnek bir isim olarak alkışlandı.

Tekirdağlı genç yelkenciler Ahmet Arel Barut ve Rüzgar Uzel de törende ödüllendirildi. Avrupa Şampiyonası’nda milli takımı temsil eden Barut ve İtalya’daki yarışlarda Türkiye’yi gururlandıran Uzel, yıl boyunca gösterdikleri üstün performansla dikkat çekti. Her iki sporcu, Tekirdağ Yelken Spor Kulübü’nün disiplinli altyapısının birer kanıtı oldu.

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü’nün başarıları, kentin yelken sporundaki yükselişini bir kez daha ortaya koydu. Milli sporcuları ve düzenlediği organizasyonlarla Tekirdağ, Türkiye’de yelken sporunun merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. TYF yetkilileri, Tekirdağ’ın gençleri yelkene yönlendirmedeki örnek rolünü vurgulayarak, emeği geçenleri tebrik etti.