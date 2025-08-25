Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD); İzmir Liman İşletme Müdürlüğü, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü ve Vangölü Feribot Müdürlüğüne belirsiz süreli iş sözleşmesiyle sözlü sınav usulüyle 46, noter huzurunda kura çekimi ile 34 olmak üzere 80 işçi alınacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanıyla İzmir Liman İşletme Müdürlüğü, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü ve Vangölü Feribot Müdürlüğüne belirsiz süreli iş sözleşmesiyle sözlü sınav usulüyle 46, noter huzurunda kura çekimi ile 34 olmak üzere 80 işçi alınacağını açıkladı.

İş gücü taleplerinin il/ülke düzeyinde, 25 -29 Ağustos 2025 tarihleri arasında çalışma adresine göre İŞKUR’da (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacağı, iş gücü taleplerimize başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını (https://esube.iskur.gov.tr/) adresinden yapabileceği bildirildi.

İşgücü talebi ile ilgili İŞKUR tarafından belirlenen aday listesi ve diğer tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri ve sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu, noter huzurunda kura çekimi tarihi/yeri ve kura sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacağı kaydedildi.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.

Alım Yapılacak Pozisyonlar ve Şartlar

Gemi adamı mesleklerine başvuran adayların, ilan tarihi itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Gemi Adamları Bilgi Sistemi’ne (GİBS) kayıtlı olmaları ve en az Gemici Yeterlilik Belgesi ile Gemi Adamları Sağlık Yoklama Belgesi’ne sahip olmaları gerekiyor.

Kura çekimi, 29 Eylül 2025 tarihinde saat 10:00’da noter huzurunda gerçekleştirilecek.