TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümü dolayısıyla 25-26 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da düzenlenecek Zafer Haftası etkinliklerine katılacak. Kurtulmuş, Atatürk Evi’ni ziyaret edecek, temsili atlı birlikleri uğurlayacak ve vatandaşlara hitap edecekANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası olan ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün yönettiği Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümü nedeniyle 25-26 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar’da düzenlenecek Zafer Haftası kutlamalarına katılacak.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre 25 Ağustos’ta Şuhut’taki Atatürk Evi’ni ziyaret edecek olan Kurtulmuş, temsili atlı birlikleri Büyük Taarruz Karargahı’ndan İzmir’e uğurlayacak ve kortej yürüyüşüne iştirak edecek.

Daha sonra Şuhut Şehir Stadı’ndaki kutlama programında vatandaşlara hitap edecek olan Kurtulmuş, 26 Ağustos’ta ise Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe’deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı’nda düzenlenecek törene katılacak ve Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği’ni ziyaret edecek.

Kurtulmuş ayrıca, Afyonkarahisar’daki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacak.