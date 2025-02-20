Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre üretici örgütleri ile kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususlar çerçeve altına alındı. Buna göre daha önce de olduğu gibi daha sonra yayımlanacak olan Uygulama Rehberi kapsamındaki dokümanlarda belirtilen tarım makineleri ve teknolojilerinin alımı yüzde 50 hibe kapsamında destekleneceği kaydedildi.

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