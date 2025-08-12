Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yaptı. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik kapsamında, tarım römorkları ve değiştirilebilir çekilen donanımlar için AİTM Tip Onay Belgesi süreçleri yeniden düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 26 Ekim 2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile tarım römorkları ve birbiriyle değiştirilebilir çekilen donanımlara yönelik tip onay belgelendirme süreçleri netleşti. Düzenleme, tarım römorklarının üretim ve onay süreçlerini AB standartlarıyla uyumlu hale getirerek sektörde kalite ve güvenilirliği artırmayı hedefledi.

YÖNETMELİKTEKİ BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLER

Tarım römorkları ve değiştirilebilir çekilen donanımlar için AB/167/2013 Yönetmeliği’nin 1’inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde AİTM Tip Onay Belgesi verilebileceği hüküm altına alınan yönetmlikle, başvuruların onay kuruluşuna veya onun görevlendirdiği kuruluşlara yapılacağı kaydedildi. Başvuru dosyasında Sanayi Sicil Belgesi, yetkili teknik sorumlu belgesi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve araç teknik bilgileri yer alacağı ve ek belgelerin de talep edilebileceği belirtildi.

Onay kuruluşu veya görevlendirilen kuruluş, imalat yeri ve prototip araç/proje incelemesi yaparak uygun bulunursa AİTM Tip Onay Belgesi düzenleyeceğinin altı çizilen yönetmelikte, ulusal şartlar konusunda onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluş, ulusal şartları belirleyerek 1 Ocak 2026’ya kadar internet sitesinde yayımlayacağı belirtildi.