Osmangazi Belediyesi, ‘Hisarönü Parkı ve Ziyaretçi Merkezi Konsept Projesi’ ile Tarihi Kentler Birliği’nin 23. Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda süreklilik ödülüne layık görüldü.BURSA (İGFA) - Türkiye genelinde 469 belediyenin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 23. kez düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’na 30 belediye 61 projeyle katıldı. Kentlerin hafıza mekanlarını geleceğe aktarmak amacıyla düzenlenen yarışmada Osmangazi Belediyesi, hazırlamış olduğu ‘Hisarönü Parkı ve Ziyaretçi Merkezi Konsept Projesi’ ile süreklilik ödülü kazandı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Tarihi Kentler Birliği’nin 2024 yılı Olağan İkinci Meclis Toplantısı’na katılarak ödülü Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın elinden aldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bursa’nın kalbi olan Hisar İçi ve çevresinde hayata geçireceğimiz bu ve benzeri projelerle kentimizin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Değerli jüri üyelerine, destekleri için Birlik Başkanımız Mansur Yavaş’a, ev sahiplikleri için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’ye teşekkür ederim” dedi.

Tarihi Kentler Birliği’nin 2024 yılı Olağan İkinci Meclis Toplantısı’na CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da katılım sağladı.