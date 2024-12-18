Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, STK temsilcilerini ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Büyükakın birlik mesajları verdi.KOCELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Trabzonlular Derneği, Kocaeli Ağrılılar Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Gebze Şubesi ve Ufka Yolculuk İl Koordinatörlüğü temsilcilerini makamında konuk etti. Başkan Büyükakın, görüşmelerde son dönemde yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN BİRLİK MESAJI

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan Büyükakın, “Dünyada adaletsizlikleri en iyi gören, en merhametli ve yardımsever ülkelerin başındayız. Suriye’deki insanlık suçlarının ve cezaevlerinin durumunu gördük. Bu kabul edilemez bir yıkımdır. Gazze’de hala devam eden bir soykırım var” dedi. Başkan Büyükakın ayrıca, şehir hizmetlerine dair yoğun çalıştıklarını belirterek, “Kocaeli’nin her köşesine hizmet için çabalıyoruz. Ulaşım projelerine ve raylı sistemlere ağırlık veriyoruz. Emanete sahip çıkmak bizim görevimizdir. Milletimizin emanetine zarar vermemek için çok özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜLKE, BAYRAK VE MİLLET SEVGİSİ

Görüşmede Kocaeli Ağrılılar Derneği Başkanı Ömer Yıldırım, özellikle Dilovası’na yapılan hizmetler ve STK'lara verilen desteklerden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür ederek, ”Zararlı alışkanlıklar ve sosyal medya bağımlılığının önüne geçmek için çalışmalar yapıyoruz” dedi. Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Cemal Koçyiğit ise, ülke, bayrak ve millet sevgisinin önemi üzerinde durarak, çocuklara ve gençlere yönelik spor etkinliklerine verdikleri önemi vurguladı ve bu konuda yoğun çalıştıklarını ifade etti.

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Ufka Yolculuk İl Koordinatörü Nedim Aslan, görüşmede Ufka Yolculuk yarışması ve il düzeyindeki çalışmalar hakkında Başkan Büyükakın'a bilgi verdi. Aslan, “Yarışma kitaplarımızı takdim ettik. Kabulü ve destekleri için Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Gebze Şubesi Başkanı Salih Türk ve yeni yönetim kurulu, dernek faaliyetleri ve projeleri hakkında Başkan Büyükakın’a bilgi verdi. Dernek yönetimi, Büyükakın’ın samimi ve içten ilgisine teşekkür etti.