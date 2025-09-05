Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin başlattığı 1 Kitap 1 Fidan kampanyasına katılan Osmangazi Belediyespor Modern Pentatlon sporcu ve velileri 500 kitapla kampanyaya destek oldu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi yangınlarda yok olan ormanları tekrardan yeşertmek için 1 Kitap 1 Fidan Bağış Kampanyası düzenledi.

Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği bu anlamlı kampanyaya destekler çığ gibi büyüyerek devam ederken, bu zamana kadar birçok milli sporcu yetiştiren Osmangazi Belediyespor’un Modern Pentatlon branşında forma giyen 50 sporcu ve aileleri bu anlamlı kampanyaya 500 kitap bağışında bulundu.

Öğrencilerin bağışladığı kitaplar fidana dönüşecek ve yanan ormanlık alanlara dikilerek ormanların tekrardan yeşermesi sağlanacak.

1 Kitap 1 Fidan Kampanyasının büyük destek gördüğünü ifade eden Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar, “Osmangazi Belediyespor Modern Pentatlon sporcuları aileleriyle birlikte 1 Kitap 1 Fidan Kampanyası’na destek oldu. Ülkemiz genelinde ve Bursa’da gerçekleşen yangınlarla yanan ormanlarımızı tekrar yeşertmek için bu güzel kampanyayı başlattık. Yanan ormanlarımızı hep beraber tekrardan yeşertip eski güzel haline getirmek için çabalıyoruz. Destek olan herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

Bu arada kampanyaya 500 kitap bağışında bulunan sporculara teşekkür sertifikası verildi.