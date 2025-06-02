Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, PKK’nın tabela indirme söylemiyle yürütülen yeni anayasa ve milli kimlik tartışmalarını eleştirdi. "Türk milleti bu utanca izin vermez" diyen Karamahmutoğlu, Ümit Özdağ’ın 11 Haziran’daki duruşmasını hatırlattı.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde son 7 aydır Türk halkının “PKK’nın tabela indirdiği” söylemiyle bir pazarlık sürecine ikna edilmeye çalışıldığını iddia etti. Karamahmutoğlu, bu politikanın kökü dışarıda olduğunu ve kapalı kapılar ardında al-ver pazarlığı yapıldığını savundu.

PKK’nın siyasal taleplerinden vazgeçmediğini, buna rağmen yeni anayasa tartışmalarının gündeme geldiğini belirten Karamahmutoğlu, “Bebek katili Öcalan’ın istekleri için anayasa değişikliğine gitmek utanç verici. MHP lideri Bahçeli’nin ‘yeni milli kimlik’ söylemi de milliyetçi seçmeni sarsıyor. Türk milleti bu kirli pazarlığa rıza göstermez” dedi.

AK Parti’nin 22 yılda 1982 Anayasası’nın dörtte üçünü değiştirdiğini hatırlatan Karamahmutoğlu, “12 kez değişiklik yapıldı, 134 madde değişti. Şimdi yine anayasa mı değiştireceksiniz?” diye sordu. Pazarlık sürecinin şeffaf olmadığını belirten Karamahmutoğlu, “Vatandaş, medya ve akademi, süreci PKK’nın kaynaklarından öğreniyor. PKK, seçmenini coşkuyla bilgilendirirken, Cumhur İttifakı Türk toplumunu ve kendi seçmenini karanlıkta bırakıyor. Bu, elem, keder ve kaygı yaratıyor” diye konuştu. Hükümeti halkı bilgilendirmeye çağırarak, “Yanlış bile olsa açıklama yapın. Argümanlarınız o kadar zayıf ki yalan bile söyleyemiyorsunuz” dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ’IN DURUŞMASI

Sözcü Azmi Karamahmutoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın 11 Haziran 2025’te Silivri Cezaevi yerleşkesinde saat 10:00’da yapılacak duruşmasını hatırlattı. Karamahmutoğlu, “Genel Başkanımız 4 aydır tutuklu. Özgürlüğüne kavuşmasını umuyoruz. Zafer Partisi, onun liderliğinde anlamlıdır” diyerek, duyarlı vatandaşları duruşmaya davet etti.