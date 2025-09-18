Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kent genelinde vatandaşların ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor.BALIKESİR (İGFA) - Bu kapsamda, Bandırma’nın simgelerinden biri olan Son Kurşun Anıtı’na ulaşımı sağlayan Ayyıldız Tepe Caddesi, yapılan düzenlemeyle birlikte güvenli ve konforlu hale getirildi.

Kurtuluş Savaşı’nda son kurşunun atıldığı yer olarak tarihi bir öneme sahip olan Son Kurşun Anıtı’na giden 3 kilometrelik yol, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından özenle asfaltlandı. Yıllardır toprak halde olan ve bölge halkının çözüm beklediği yol, sadece iki gün içinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

İKİ GÜNDE TAMAMLANDI

Yıllardır toprak halde olan ancak bir türlü asfaltlanamayan Ayyıldız Tepe Caddesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından iki gün içinde asfaltlanarak bölge halkına kazandırıldı. Sadece 2 gün içerisinde tamamlanan çalışma yıllardır yolun yapılmasını bekleyen vatandaşların yüzünü güldürdü. Bandırma’nın Kurtuluş Günü olan 17 Eylül törenlerine yetiştirilen asfaltlama çalışması, Son Kurşun Anıtı’nın görmesi gerektiği değeri gözler önüne serdi. Böylece şehitlerimizin anıldığı ve her yıl törenlerin düzenlendiği Son Kurşun Anıtı’na giden yol, hak ettiği görünüme kavuştu.