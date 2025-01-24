Sivas Belediyesi tarafından şehirdeki ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara konforlu bir seyahat imkânı sunmak amacıyla uygulamaya konulan yeni akıllı ve kapalı durakların ilki Hikmet Işık Caddesi üzerinde hizmete girdi.SİVAS (İGFA) - Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, halk otobüsüyle geldiği durakta vatandaşlarla sohbet ederek projeye dair görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Uzun, durakların sadece modern bir görünüm kazandırmakla kalmadığını, aynı zamanda yolcuların konforunu artıracak çeşitli özellikler sunduğunu belirtti.

Şehir genelinde, kısa süre içinde 14 yeni akıllı durak daha yerleştirileceğini ifade eden Başkan Uzun, “Kapalı duraklarımızın en önemli özelliği akıllı ve teknoloji ile iç içe olması… Güvenlik kameraları ile durakların kontrolünü ve takibini yapabileceğiz. Bilgilendirme ekranları, USB şarj istasyonları, yiyecek-içecek otomatları ve dokunmatik fotoselli otomatik kapılar yer alıyor. Gerek vatandaşlarımıza gerekse halk otobüsü kooperatifimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

“HALK OTOBÜSLERİNİ BÜYÜTÜYORUZ”

Açıklamasının devamında kamuoyuna bir müjde veren Başkan Uzun, “Halk otobüslerimizi büyüteceğiz. Şu anki otobüslerimiz 8,5 metre uzunluğa sahip. Kooperatifimiz ile birlikte yapacağımız çalışma neticesinde önümüzdeki aydan itibaren bu otobüslerimizi değiştirerek 12 metre uzunluğa çıkaracağız. Ulaşıma rahatlık ve konfor getirerek otobüslerdeki yoğunluğu bitirmiş olacağız. Şimdiden şehrimiz için hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

Sivas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Yalman ve Sivas Halk Otobüsleri Kooperatifleri Başkanı Yasin Arslan da Başkan Uzun’a eşlik etti.