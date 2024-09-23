Sivas’ın Kılavuz Mahallesi’nde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.SİVAS (İGFA) - Alınan bilgiye göre Sivas'ta Kılavuz Mahallesi Tekke Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3. katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, dumandan etkilenerek balkona çıkan ev sahibi Hüseyin Zeki’yi itfaiye merdiveni ile balkondan indirdi.

Dumandan etkilenen ev sahibi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile üst katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken yanan evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.