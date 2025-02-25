Ramazan ayı öncesi Sivas’taki marketlere yönelik fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı kapsamında denetimler yapıldı.SİVAS (İGFA) - 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas’taki zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Haksız kazancın önüne geçmek adına sürdürülen ortak denetimler kapsamında fiyat etiketi, son kullanma tarihi, kasa ve reyon arasındaki fiyat farkıyla ilgili kontroller yapıldı.

Denetimlerde olumsuzluk görülen iş yerlerine gerekli cezai işlemler uygulandı.