Sivas Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile kent merkezindeki okulların güvenliği Belediye’ye emanet edildi.SİVAS (İGFA) - Sivas’taki eğitim altyapısının güçlendirilmesi, okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda Belediye tarafından gerçekleştirilen proje ve hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Eğitim hizmetlerinin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmesi adına Sivas Belediyesi tarafından okullara güvenlik görevlisi temin edilecek.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ve İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener arasında imzalanan protokol gereği ilk etapta kentteki ortaöğretim kurumları için 30 güvenlik görevlisi temin edilecek.

Protokol imza göreninde konuşan Başkan Uzun, okulların güvenliğini çok önemsediğini belirterek, "En geç 15 Aralık'a kadar güvenlik personelimiz okullarda görevlerine başlamış olacaklar. 20 Haziran 2025 tarihi itibariyle de görevleri tamamlanacak. Okullarımızın güvenliğini çok önemsiyoruz. En önemli paydaşlarımızdan birisi olan Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile daha birçok çalışmayı inşallah önümüzdeki sene itibariyle başlatmış olacağız. Bu protokolün başta şehrimiz olmak üzere, ortaöğretim okullarındaki öğrencilerimize, öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ise, okullara sağlanan önemli katkıdan ötürü Belediye Başkanı'na teşekkür etti.