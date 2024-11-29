Kocaeli'de Çayırova’da kaçak yapı olduğu tespit edilerek para cezası ve yıkım kararı verilen ruhsatsız yapı, Çayırova Belediyesi’ne ait iş makineleriyle yıkıldı.KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda Yenimahalle 5120/2 Sokak’ta bulunan adrese giden Yapı Kontrol Müdürlüğü Kaçak Yapı Servisi ekipleri, bir bina önüne inşa edilmiş kaçak yapının tespitini gerçekleştirdi.

Belediye tarafından mühürlenen ruhsatsız yapı için yapı sahibine kaçak imalatını yıkıp kaldırması için bir aylık süre verildi. Sahibi tarafından verilen süre zarfında yıkılmayan kaçak yapı, önceki gün Çayırova Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, sahibi tarafından yıkılmayıp, belediye tarafından yıkılan kaçak yapılarda yıkım masrafları yüzde yirmi fazlasıyla kaçak yapı sahibinden tahsil edildiği belirtilirken, ilçedeki kaçak yapılaşmaya karşı etkin mücadeleye devam edileceği ve kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceği belirtildi.