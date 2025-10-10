Sivas Belediyesi ile Amsterdam Nizam-ı Âlem Vakfı iş birliğinde engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak önemli bir sosyal destek programı hayata geçirildi.

SİVAS (İGFA) - Gerçekleştirilen törende, engelli vatandaşlara akülü araç, beyaz baston ve tekerlekli sandalye dağıtımı yapılırken aynı zamanda Akülü Araç ve Tekerlekli Sandalye Bakım-Onarım Atölyesi de hizmete açıldı.

Halk oyunları gösterisiyle başlayan programda, engelli bireyler adına konuşan görme engelli öğretmen Selman Devecioğlu, “15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü olması sebebiyle bugün dağıtımı yapılacak beyaz bastonlar ayrı bir anlam taşıyor. Beyaz bastonlar oldukça kaliteli, fonksiyonel ve görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran ürünler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Nizam-ı Âlem Süleymaniye Camii Vakfı adına konuşan Hikmet Karakış ise “Bizler doğup büyüdüğümüz bu aziz topraklara hizmet etmeyi bir vefa borcu, bir gönül meselesi olarak görüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki insanın memleketine olan sevgisi sadece bir bağlılık değil, bir sorumluluktur. Bu anlayışla son iki yıl içerisinde üçüncü kez engelli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenledik. Bugün Türkiye’ye ulaştırdığımız 280 adet engelli araç ve gereci, sadece birer malzeme değil, bir dua, bir umut ve bir gönül bağıdır. Şehit Muhsin başkanımızın “İnsana hizmet, Hakk’a hizmettir” sözünü hiçbir zaman unutmadık. İşte bu anlayışı yaşatmaya, geleceğe taşımaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, desteklerinden dolayı Nizam-ı Âlem Teşkilatı ve Kros Medikal yetkililerine teşekkür ederek merhum Muhsin Yazıcıoğlu tarafından kurulan teşkilatın bugün hâlâ hayırla anıldığını belirtti.

Başkan Uzun, “Amsterdam Nizam-ı Âlem Teşkilatı, engelli kardeşlerimize yardım etmek için büyük bir çaba ve gayret içerisinde. Şimdiye kadar yüzlerce akülü araç, tekerlekli sandalye ve birçok medikal malzemenin dağıtımını gerçekleştirdik. Tabi bu hizmetlerde şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun yıllar önce başlattığı çalışmaların çok büyük katkısı var. Bizler Belediye olarak engelli dostu bir şehir hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bugün aynı zamanda seçim döneminde söz verdiğimiz akülü araç ve tekerlekli sandalye bakım-onarım atölyesini açıyoruz. Görevli iki personelimiz, engelli kardeşlerimize burada destek olacaklar. Görme engelli kardeşlerimiz için de beyaz baston dağıtımı gerçekleştireceğiz. Geçen yıl da yine Nizam-ı Âlem Teşkilatı’nın destekleri ile hasta yataklarımızın dağıtımını yapmıştık. Kızılırmak projemizde de modern bir Engelsiz Yaşam Merkezini hizmete açacağız. Bütün bunlar engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için yapmış olduğumuz çalışmalar. İnşallah bu hizmetlerimiz artarak devam edecek” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından engelli bireylere akülü-tekerlekli sandalyeleri ve beyaz bastonları takdim edilerek Akülü Araç ve Tekerlekli Sandalye Bakım-Onarım Atölyesi’nin açılışı yapıldı. Atölye, engelli vatandaşların akülü ve manuel araçlarının bakım ve onarımlarını ücretsiz şekilde yapacak.