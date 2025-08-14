İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Şirinyer’de yer alan Beyazıt Aykut Parkı’nda dönüşüm çalışmalarına başladı. Park aydınlatması, yeni yeşil ve sosyal alanlarıyla güvenli ve konforlu hale getirilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin parklarda başlattığı yenileme çalışmaları sürüyor. Buca’da Hasanağa ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu parklarının ardından Beyazıt Aykut Parkı’nın dönüşümü için de harekete geçildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın geçtiğimiz ay yaptığı saha ziyareti sonrası parkın akşamları da güvenle vakit geçirilebilecek yeni bir sosyal alana dönüştürülmesi için sahada verdiği talimat üzerine kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Buca’nın en işlek noktası Şirinyer’de Menderes Caddesi ve Mehmet Akif Caddesi kesişiminde yer alan park yepyeni görünümü ile yaz sonunda hizmete alınacak.

Güvenle vakit geçirilebilecek parka dönüşecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda otobüs durakları, İZBAN istasyonu, pazaryeri, iş merkezi gibi pek çok alanın tam ortasında yer alan parkın yurttaşlar tarafından daha aktif ve güvenli kullanılması hedeflendi. Yeni tasarımıyla park, güçlendirilen aydınlatması ile Bucalıların günün her saati güvenle oturabildiği, yeni sosyal donatı ve oturma alanları ile keyifle zaman geçirebileceği cazibe merkezine dönüşecek.

Havuz yenileniyor

İlçenin simgeleri arasında yer alan parkta yer alan atıl şelaleli havuz yerine daha modern bir havuz yapılacak. Parkın zemini ve kaldırımları yaya erişimine uygun şekilde yenilenecek. Parka oturma alanları ve yeni yeşil alanlar kazandırılacak. Bölge sakinlerinin talebi doğrultusunda parkın içinde bir de modüler tuvalet yer alacak. Böylelikle kent merkezinde önemli bir yere sahip Beyazıt Aykut Parkı, yepyeni görünümüyle halkın daha aktif kullanımına sunulmuş olacak.