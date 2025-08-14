Ortakları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de yer aldığı “Kültürle İşlenmiş Bölgeler” projesinin final etkinliği İzmir’de gerçekleştirilecek.İZMİR (İGFA) - 4-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek “Sürdürülebilir Bir Akdeniz için Kültür ve Ekolojik Dönüşüm: İzmir Sempozyumu”, Akdeniz’in sürdürülebilir kültürel iş birlikleri için tarihi bir adım olacak.

Sürdürülebilir Akdeniz Kentleri ve Bölgeleri Ajansı (AVITEM) tarafından yürütülen, Fransa Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Keys In Hand (Anahtarlar Elinde) Hibe Programı kapsamında desteklenen "Kültürle İşlenmiş Bölgeler (Territoire Cultivé)" projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Ortakları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Fransa’dan Nice Côte d'Azur Metropolü, Vitrolles Belediyesi ve Korsika Kolektifi’nin yer aldığı projenin final etkinliği İzmir’de gerçekleştirilecek.

4-5 Eylül'de Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde düzenlenecek “Sürdürülebilir Bir Akdeniz için Kültür ve Ekolojik Dönüşüm: İzmir Sempozyumu” ve manifesto imza töreni, İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Akdeniz Akademisi Şube Müdürlüğü tarafından koordine ediliyor.

Sempozyum, Akdeniz kentleri arasında kültür temelli dayanışmayı ve uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Oturumlarda Fransa’dan ve Türkiye’den paydaş yerel yönetimlerin temsilcileri, uzmanları, akademisyenler, kültür profesyonelleri ve sivil toplum temsilcileri kültürün dönüştürücü gücü, yerel yönetimlerin rolü, doğa ve kültür ilişkisinin sürdürülebilirliği gibi konularda görüş alışverişinde bulunacak. Tüm oturumlar İzmirli yurttaşlara açık olacak.

Sempozyumun odak noktası ise “Akdeniz Kültür ve Ekoloji Kentleri Manifestosu İmza Töreni” olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Nice Côte d'Azur Metropolü, Vitrolles Belediyesi, Korsika Kolektifi ve AVITEM tarafından ortaklaşa hazırlanan manifesto, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın katılımıyla imzalanacak.

Kültürle İşlenmiş Bölgeler projesi, Akdeniz şehirlerinin kültürel ve ekolojik mirasını ve insan-doğa etkileşimini kültürel araçlarla sorgulamayı hedefliyor. Akdeniz havzasındaki ülkelerin karşı karşıya kaldığı ortak krizlere yönelik çözüm yolları arayan proje, aynı zamanda yeni nesil kültürel mesleklerin doğuşuna zemin hazırlıyor. İzmir Sempozyumu, Akdeniz kentleri arasındaki iş birliğine yönelik kültürel alanın yanı sıra ekonomik, çevresel ve yönetişim alanlarında da sürdürülebilir modeller geliştirmesi adına önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Projeyle geliştirilecek iş birlikleri sayesinde doğa, turizm, tarım ve çevre alanlarında kültür temelli prototip modeller üretilmesi, kültürel mesleklerde canlanma sağlanması ve Avrupa destekli yeni projelerin önünün açılması da bekleniyor.

“Sürdürülebilir Bir Akdeniz için Kültür ve Ekolojik Dönüşüm: İzmir Sempozyumu”, Akdeniz’de kültür aracılığıyla inşa edilecek barış, uyum ve dayanışma çabalarına örnek teşkil ediyor. Organizasyon, İzmir’in uluslararası kültürel diplomasi alanındaki rolünü pekiştirecek önemli bir kilometre taşı olacak.