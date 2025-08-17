Geleneksel Şile Yağlı Pehlivan Güreşleri, iki yıllık aranın ardından yeniden Şile Bıçkıdere Mahallesi’nde kurulan er meydanında gerçekleştirildi. Şileli Başpehlivan Fatih Koyuncu’nun jübile güreşiyle taçlanan etkinlik, yaklaşık 30 başpehlivanın katılımıyla büyük ilgi gördü.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Milli Sporcu ve Başpehlivanlardan Mecit Yıldırım’ın organizesiyle, Bıçkıdere Köyü Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği’nin ev sahipliğinde ve iş insanlarının desteğiyle hayata geçirilen güreşlere; Akparti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, İçişleri Bakan Müşaviri İlhan Ocaklı, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Ak Parti İlçe Başkanı Sn. Erdoğan Akgül, MHP İlçe Başkanı Mustafa Pıçak ve Ata Sporuna gönül veren kalabalık Şile'li Spor Severlerin katılımıyla akşam saatlerine kadar devam etti.

BAŞPEHLİVAN YILDIRAY PALA OLDU

Kıran kırana geçen müsabakaların ardından finalde Semih Turgut’u mağlup eden Yıldıray Pala, 2025 Şile Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı unvanını kazandı.

FATİH KOYUNCU’YA JÜBİLEDE ALTIN KEMER

Şileli Başpehlivan Fatih Koyuncu, Orhan Okulu, Recep Kara, Serhat Balcı gibi önemli isimlerin katıldığı karşılaşmalar öncesi jübile güreşini gerçekleştirdi. Koyuncu, memleketi Şile’de omuzlarda taşınarak er meydanına veda etti. Altın kemeri, Milletvekili Yahya Çelik, Federasyon Başkanı İbrahim Türkiş ve Müşavir İlhan Ocaklı tarafından takdim edildi.

MERHUM MEHMET YALÇIN DUALARLA ANILDI

Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden eski pehlivan Mehmet Yalçın, güreş alanında dualarla anıldı. Eşi, Mecit Yıldırım ve Federasyon Başkanı Türkiş tarafından takdim edilen anı plaketiyle duygusal anlar yaşandı.

OCAKLI’YA TRİBÜNLERDEN SEVGİ SELİ

İçişleri Bakan Müşaviri ve önceki dönem Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, güreş alanında yoğun ilgiyle karşılandı. Tribünleri davul zurna eşliğinde selamlayan Ocaklı, etkinliğe verdiği destekle takdir topladı.

ŞİLE GÜREŞ AĞASI MAHMUT KEÇİCİ SEÇİLDİ

SİLTAŞ AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Keçici, yapılan artırma sonucunda Şile Güreş Ağalığı unvanını aldı ve ağalık kemerini takarak katılımcıları selamladı.

OCAKLI’DAN ATA SPORUNA VEFA MESAJI

Ocaklı, “İki yıl aradan sonra yağlı güreşlerin yeniden Şile’de yapılması, Bıçkıdere’nin bu bayrağı taşıması açısından anlamlı. Devletimizin, Spor Bakanlığımızın ve yerel destekçilerin katkısıyla bu geleneği yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.