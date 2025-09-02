Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sekapark’ta düzenlenen ödüllü Plaj Şenlikleri 6 gün boyunca kıyasıya mücadeleler, renkli anlar ve bolca eğlence ile izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; barış, kardeşlik, dostluk, centilmenlik, takım ve mücadele ruhu gibi unsurları gençlere kazandırmak amacıyla 26-31 Ağustos tarihlerinde Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde ödüllü Plaj Şenlikleri düzenledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Plaj Şenlikleri’ne voleybol tutkunu gençler yoğun ilgi gösterdi.

4 kategoride toplam 452 sporcunun katıldığı voleybol şampiyonası heyecanlı ve bir o kadar da çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

15 yaş üstü kadınlar, 13 yaş üstü erkekler, küçük kızlar ve midi voleybol olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilen şampiyonada gençler, kumların üzerinde voleyboldaki yeteneklerini sergiledi.

Müthiş smaçları ile izleyenleri büyüleyen sporcular filede adeta şov yaptı. Plaj Şenlikleri Voleybol Turnuvası’nda final maçlarıyla heyecan zirveye ulaştı.

Kadınlar kategorisinde Yaren-Elif birinci, Nicos 06 ikinci, İllegal Servisçiler üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde Nebi+L birinci, Bomonti ikinci, Fatih-Miraç üçüncü oldu.

Küçük kızlar kategorisinde Twin birinci, Asey ikinci, Anka Kuşu üçüncü oldu. Midi voleybol kategorisinde ise Kocaeli Anka Spor birinci, Körfez Petkimspor ikinci, Gölcük Yıldızları üçüncü oldu.

Turnuva, başarılı olan sporculara madalya ve kupa takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.