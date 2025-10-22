Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği “Şehrini Geliştir Kocaeli” programı, “Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım” temasıyla şehir içi sorunlarda çevreci, yenilikçi ve akıllı çözümler geliştirmek isteyen girişimcilere alan açacak. Son başvuru 31 Ekim 2025.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ford Otosan, Driventure, Kentim Bilişim A.Ş., Kocaeli Üniversitesi Teknopark, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK Marmara Teknokent iş birliğiyle hayata geçirdiği program, akıllı hareketlilik ve sürdürülebilir ulaşım alanında fikirleri olan girişimcileri destekleyecek.

Bu sayede kent yaşamının en önemli unsurlarından biri olan ulaşımda verimlilik, sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı yenilikçi fikirlerle dönüşüm sağlanacak.

Katılımcılar; akıllı park yönetimi, mikromobilite, engelsiz ulaşım, net sıfır emisyon, veri tabanlı sistemler ve kentsel lojistik gibi 9 odak alanda çözümler üretecek. Program sonunda öne çıkan fikirler, pilot uygulamalarla Kocaeli’de test edilecek. Bu alanlarda geliştirilecek çözümler, hem kamu hizmetlerinin kalitesini artıracak hem de vatandaşların günlük yaşamına doğrudan katkı sağlayacak.

Programa katılan girişimciler, uzman mentorlar eşliğinde gelişim sürecinden geçecek. Program sonunda projeler, sektör temsilcileri ve kamu yöneticilerinden oluşan jüriye sunulacak. En başarılı projelere ise 500 bin TL’ye kadar ödül verilecek. Ayrıca başarılı projelerin Kocaeli’nin belirli bölgelerinde pilot uygulamaya alınması da planlanıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 EKİM

Kocaeli ile akıllı ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin arandığı “Şehrini Geliştir Kocaeli” programına başvurular 31 Ekim 2025 tarihine kadar devam ediyor. Programa katılmak isteyen vatandaşlar, detaylı bilgi ve başvurular için www.driventure.vc/basvuru adresini ziyaret edebilir.