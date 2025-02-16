Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şehirlerde yeşil alanların tasarımında yöreye uygun, iklim değişikliğine dayanıklı doğal bitki türlerinin tercih edilmesi için 81 ilde “Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberi Projesi”ni hazırlıyor.ANKARA (İGFA) - “Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberi Projesi”ni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü hazırlıyor. Proje kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel bitki örtüleri inceleniyor. İklim ve ekolojik özelliklere göre illerin bitki varlığı kayıt altına alınıyor.

İlk etapta, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere yönelik "Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberi" hazırlandı. Bu yıl içinde kalan 5 coğrafi bölgenin rehberlerinin tamamlanması planlanıyor. İlk aşamada belediyelerin kullanımına sunulacak rehber sayesinde her ilin egzotik bitkiler yerine kendi iklimine uygun bitkilerle yeşillendirilmesi sağlanacak.

BAKAN KURUM: ÇOK DETAYLI BİR ÇALIŞMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Çok detaylı bir çalışmayla 81 ilimizin bitki rehberini hazırlıyoruz. Cennet ülkemizin dört bir yanındaki yerel bitki örtülerini iklim ve ekolojik özelliklerine göre kayıt altına alacağız. Böylece Türkiye’nin doğal bitki örtüsüne göre yeşillendirmesi için çok önemli bir adım atmış olacağız” ifadelerini kullandı.

EGZOTİK BİTKİLER YERİNE DOĞAL TÜRLER TEŞVİK EDİLECEK

Rehber sayesinde 12 binin üzerinde bitki taksonuna ve 3 binden fazla endemik bitki türüne sahip olan Türkiye’nin doğal bitki örtüsüne göre yeşillendirmesi için önemli bir adım atılmış olacak. Çalışmayla kent peyzajı uygulamalarında şehirlerin iklim yapısına uymayan, maliyeti artırıp sürdürülebilirlik sağlamayan egzotik bitki türlerinin yerine, iklime ve doğal bitki türüne uygun yeşillendirme çalışmalarının hayata geçirilmesi planlanıyor.

KENTSEL PEYZAJA YÖRESEL STANDART

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Kasım Yenigün, Türkiye'nin 81 ilinde doğal bitkilerin kentsel peyzajda nasıl kullanılabileceğine dair detaylı bilgiler sunulduğu rehberle, iklim değişikliği, çölleşme ve erozyonla mücadele kapsamında önemli bir adımın atılacağını belirtti. Yenigün şöyle konuştu: Ağaçlandırma yaparken hem kırsal alanlarda ciddi ağaçlandırmalar yapıyoruz. Ama bir yandan da şehirlerimizde önemli peyzaj uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Yapılan bu peyzaj uygulamalarının sürdürülebilirliğini sağlamak bu ekilen dikilen bitkilerin uzun ömürlü olmasını sağlamak ve aynı zamanda iklim uyumlu, kurakçıl, az su tüketen ve dayanıklı bitkiler olmasını arzuluyoruz. Rehber sayesinde artık bir yerde siz bir kent peyzajı, şehir peyzajı yapmak istediğinizde dışarıdan o bölgeye uyum sağlamayan bitkiler seçmiyorsunuz. O yörenin iklimine uygun kalıcı bitkileri seçiyorsunuz. Hazırladığımız rehberin sonundaki kare kodu okutunca o bölgede kullanacağınız bütün bitkilerin listeleri veriliyor. Onları kullandığınız zaman da arzu ettiğimiz hem toprağın korunmasını hem de şehir bitkileriyle nitelikli bir peyzaj gerçekleştirmiş oluyorsunuz.