Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Nâzım Hikmet Yılı’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide, usta yazarlar Nâzım Hikmet’i anlatan kitaplarının oluşum serüvenine değindi.BURSA (İGFA) - Dünya ve Türk edebiyatına sayısız eserler kazandıran şair ve yazar Nâzım Hikmet, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Nâzım Hikmet Yılı’ etkinlikleriyle anılıyor. Tayyare Kültür Merkezi’nde Nahit Kayabaşı’nın yöneticiliğinde düzenlenen programda, Prof. Dr. Haluk Oral ‘Nâzım Hikmet’in Yolculuğu’, Sinan Şanlıer ‘Nâzım’dan Eksik Kalanlar’ ve Güney Özkılınç ‘Nâzım’ın Bursa Yılları’ adlı kitaplarının oluşum serüvenini anlattı.

Nâzım Hikmet hakkında söylenecek sözlerin hiçbir zaman bitmediğini ve her gün yeni bilgiler öğrendiğini söyleyen Prof. Dr. Haluk Oral, Nâzım Hikmet’in şiirlerini çok sevdiğini, bunları yazdıran sebepleri, Nâzım Hikmet’i ortaya çıkaran sebepleri araştırdığını ve kitaplarında bunlara yer verdiğini belirtti.

Nâzım Hikmet’i ilk defa 13 yaşındayken okuduğunu ifade eden Sinan Şanlıer, 1990’da ve 2000’li yıllarda Nâzım Hikmet’in fotoğraf albümlerinin basıldığını, ancak kendisine göre eksik kaldığını anlattı.

Bunun üzerine biyografi konusuna eğildiğini ve farklı kitaplara ulaşma imkanı bulduğunu belirten Şanlıer, kendisini kitap toplamaya başlarken bulduğunu, evinde bir süre sonra kapağında Nâzım Hikmet yazan 550 tane kitap olduğunu fark ettiğini dile getirdi.

Nâzım’ı yaşamının 11 yılını geçirdiği Bursa’da anmanın başka bir duygu olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, Nâzım Hikmet’in bir çekim merkezi olduğunu, Bursa Cezaevi’nde iken kentin ve dünyanın aydınlarını etkilediğini anlattı. Nazim'ın Bursa'da yazdığı ‘Karıma Mektup’ şiirini hatırlatan Özkılınç, Che Guevara’nın cezaevinden annesine yazdığı mektubu ‘Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar Nâzım’a’ diyerek bitirdiğini anlattı.

Söyleşi sonrasında Prof. Dr. Haluk Oral, Sinan Şanlıer ve Güney Özkılınç, katılımcılar için kitaplarını imzaladı.