Kocaeli Kent Konseyi Emekli Meclisi, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara özel hizmet veren Saygınlar Kulübü üyelerine unutulmaz bir gün yaşattı. Gerçekleştirilen fasıl etkinliği, müzik dolu anlara ve keyifli sohbetlere sahne oldu.KOCAELİ (İGFA) - Her geçen gün üye sayısını artıran Saygınlar Kulübü, yaş almış bireylerin sosyalleşme ve keyifli vakit geçirme adresi haline geldi. Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Emekli Meclisi’nin öncülüğünde hayata geçirilen bu özel mekân, üyelerine hem huzur hem de eğlence sunuyor. Kulüp aynı zamanda “ikinci ev” işlevi görüyor.

FASILLA DOLU NEŞELİ SAATLER

Emekli Meclisi’nin aylık toplantısının ardından gerçekleştirilen fasıl etkinliğine üyeler yoğun ilgi gösterdi. Fasıl grubunun seslendirdiği eserlerle gönüllerince eğlenen emekliler, müziğin ritmine neşeyle eşlik etti. Etkinlik öncesinde üyelere ikram edilen ayva cezeryesi, nostaljik lezzetleri yeniden hatırlattı.

KATILIM YÜKSEK, MORALLER YÜKSEKTİ

Etkinliğe Kent Konseyi Emekli Meclisi Başkanı Halil Atay ve Kent Konseyi Koordinatörü Nurdan Güneş de katıldı. Başkan Atay yaptığı konuşmada, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinde; gençlerden yetişkinlere, emeklilerden çocuklara kadar herkes için bir yer var. Onlar bize değer katarken, biz de onlara rehber olacağız, omuz omuza yürüyeceğiz” diyerek birlik ve dayanışma mesajı verdi.

ETKİNLİKLER SÜRECEK, BİRLİKTELİK ARTACAK

Kent Konseyi Emekli Meclisi tarafından düzenlenen etkinliklerin Saygınlar Kulübü’nde hız kesmeden devam edeceği müjdesi de verildi. Emeklilerin sosyal yaşama daha fazla katılımını sağlayan merkez, birlikte geçirilen zamanı artırarak kent yaşamına daha aktif bireyler kazandırmayı amaçlıyor.

MÜZİĞİN GÜCÜYLE KALPLER BULUŞTU

Saygınlar Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu anlamlı fasıl etkinliği, üyelerin hem moral bulmasına hem de sosyal bağlarını güçlendirmesine vesile oldu. Kulüp, sadece bir dinlenme alanı değil; aynı zamanda kültürel buluşmaların, dostlukların ve anıların merkezi olmaya devam ediyor.